Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной
Ксения Собчак посетила очередное светское мероприятие, которое проходило в центре Москвы. Гламурная блондинка опубликовала фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ну вот теперь точно настроение новогоднее. С Михаилом Эрнестовичем на семейном новогоднем ужине", – подписала кадр Собчак.
На фотографии преобразившаяся после стрижки Ксения в стильном синем платье с открытыми плечами запечатлена с бизнесменом Михаилом Куснировичем. В приложении Stories телеблондинка опубликовала несколько видео с мероприятия. Интересно, что за одним столиком с Ксенией Собчак оказались телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева.
В комментариях многочисленные подписчики, встрепенувшись, буквально завалили гламурную блондинку вопросами, а где же ее супруг, актер Максим Виторган. Далее фанаты начали гадать, сопровождал ли он именитую супругу. Другие поклонники обратились к аккаунту самого Виторгана. Они там обнаружили лишь кадры с репетиций.
Впрочем, особо наблюдательные заметили, что после ужина Ксения Собчак посетила выставку полотен Фриды Кало, и компанию ей составила дочь Максима Полина Виторган. Фанаты сделали вывод, что слухи о расставании Ксении с мужем все же преждевременны.
Напомним, на протяжении последних недель в СМИ упорно муссируется информация о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана дал трещину. Якобы блондинка увлеклась режиссером Константином Богомоловым. А тот будто бы ради Ксюши даже развелся с женой, актрисой Дарьей Мороз. С тех пор к Собчак прилипло прозвище "самка богомола".
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