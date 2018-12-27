Рядом не муж: Собчак сняли на семейном ужине с другим мужчиной

Ксения Собчак дала новую пищу для обсуждений. Телеведущая, чья семейная жизнь с актером Максимом Виторганом в последнее время под особым наблюдением общественности после слухов об измене, показала фото, на котором запечатлена во время семейного ужина с явно не мужем.

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