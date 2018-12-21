Собчак и Виторган обсудили условия развода

Телеведущая дала интервью актеру Максиму Виторгану, в котором озвучила детали развода. Ксения Собчак старалась отвечать на вопросы своего супруга предельно честно.

Шуточное интервью состоялось еще в 2015 году. Супруги обсудили свои взаимоотношения, характер журналистки и ее мироощущение. Внезапно Виторган поднял тему развода. Максим спросил, оставит ли Ксения ему половину своего состояния при разводе. Тогда Собчак ответила, что точно отдаст ему квартиру. Актер остался доволен этим ответом.

Виторган также потребовал, чтобы его жена не использовала развод для пиара, не давала прессе никаких комментариев и не публиковала грустные сообщения в социальных сетях. Последнее условие телеведущая Ксения Собчак попросила смягчить, чтобы разместить один прощальный пост. "Максимум – могу не сдержаться и выложить стихотворение из серии "Улетай, но так и знай, всю жизнь страдать ты будешь". "Как живется вам с другою? Проще ведь?" – вот что-нибудь такое могу", – передает ее слова издание "Starhit".

В СМИ продолжают распространяться слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана переживает тяжелые времена. В последнее время телеведущая перестала носить на публике обручальное кольцо. Недоброжелатели утверждают, что звезда уже нашла нового поклонника – режиссера Константина Богомолова.