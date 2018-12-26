Любовник рассказал о состоянии Началовой

Корреспондент "Дни.ру" заметил за кулисами "Олимпийского" в числе прочих гостей Вячеслава – нижегородского правозащитника, у которого роман с певицей Юлией Началовой. Он был один. На вопрос о том, где его шикарная спутница и не разбежались ли они, Вячеслав лишь грустно вздохнул.

"Юля очень хотела прийти, но простудилась, – поведал возлюбленный артистки. – Она выступала в Подмосковье на открытой площадке и теперь температура 39,5". В разгаре новогодние корпоративы и съемки, поэтому Началова, как уверяет Вячеслав, делает все возможное, чтобы не выпасть из строя. Правда, долгожданный концерт поп-короля теперь увидит только в телеверсии, увы...

Но пресс-секретарь певицы Анна Исаева слухи о болезни артистки опровергла и уверяет, что никакой простуды нет. "Юля каждый день работает, каждый день выходит на сцену, все выступления идут по графику", – заверила она.

"В этот раз в Новый год я буду работать, – недавно хвасталась сама певица в интервью "Дни.ру". – И только после концерта посижу с дочерью и, конечно, Вячеславом. Готовлю ему интересный подарок".

Напомним, что о новом романе Юлии Началовой в светской тусовке заговорили, когда в июне 2018 года на премии канала МУЗ-ТВ она появилась под руку с таинственным красавчиком. На прямой вопрос корреспондента "Дни.ру" о роде занятий и состоянии парень отшутился: "Я работаю правозащитником, у меня неплохой доход". А позже он себя рассекретил: "Мне 38 лет, я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей". Певица призналась, что уже познакомила 11-летнюю дочь Веру с очередным избранником.