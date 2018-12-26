Красавчика из "Дома-2" позвали на работу "проститутом"

На прямой вопрос о том, были ли в его жизни женщины, которые бы содержали парня в финансовом плане, Захар ответил отрицательно. Но детектор лжи показал, что Саленко нагло врет. "Возможно, полиграф так решил, потому что все вечно говорят, будто я альфонс, якобы Фрост меня содержала, – пояснил Захар. – Для меня это щепетильная тема. Я знаю, что всегда сам зарабатывал деньги. Хотя каждый твердит о том, что меня содержала Лера. Вот и начал нервничать".

А не так давно Захара позвали работать в мужской эскорт – "проститутом". "Мне кажется, многим симпатичным парням на телепроекте предлагали такое, – призывно улыбнулся парень. – Мне написали в соцсетях. Я не сразу понял, о чем речь. Спросил, что за работа, подумал, может, пригодится на будущее. А мне ответили: "Сопровождение. Оплата от 1000 долларов". Потом нем уже ребята рассказали, что это за тема, и вопрос был закрыт..."

Захар отрицает и то, что использует Ирину Пинчук ради собственных корыстных интересов. "Я флиртую с Ирой, потому что мне это нравится. Пользоваться людьми для привлечения внимания в эфирах не в моих интересах. К тому же мы разные люди с разными взглядами на жизнь и темпераментами", – цитирует Саленко журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Напомним, что проституция на телестройке возводится в разряд добродетели – ею гордятся, о ней рассказывают. Звезда шоу "Дом-2" Екатерина Скютте призналась, что в прошлом занималась эскортом. "Я познакомилась с девчонкой, которая этим занималась, она мне все и рассказала. Я даже разместила свою анкету на каком-то сайте", – поведала она. Однако первый же клиент отказался от девушки из-за обилия татуировок на ее теле.

Новость о том, что участница реалити-шоу "Дом-2" Марго Овсянникова занималась проституцией, стала шоком для ее любовника Саймона Марданшина. Девушка прошла проверку на полиграфе, который показал, что красотка брала деньги за секс. Именно на эти средства куплены квартира и машина, а также сделан ряд косметологических процедур.

Зарабатывавшая на жизнь эскортом Алеся Клочко сетовала, что интим за деньги не приносит сладостных ощущений, которые дает секс с возлюбленным. "Когда занимаешься сексом по любви, то получаешь больше удовольствия. Ты можешь максимально раскрыться перед человеком. Интим за деньги – это другое. Конечно, если клиент мне симпатичен, то процесс тоже приятен, но это бывает не всегда", – открыто говорила участница "Дома-2".