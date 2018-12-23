"Не вмешивайтесь": Собчак заговорила после слухов о разводе с Виторганом

Вся страна бурно обсуждает отношения звездных супругов. Телеведущая разразилась негодованием на своей странице в Instagram.

Ксения Собчак адресовала пост сплетникам и хэйтерам. Ей надоело, что в их с Максимом Виторганом личную жизнь вмешиваются критики.

"Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто", – написала телеведущая. "Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это", – высказалась Ксения.

Звезда предложила фолловерам жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть у каждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак.

Многие пользователи соцсети согласились со знаменитостью. "Лаконично! Четко! Ясно! Но только для носителей человеческого мышления, а не для озлобленных, завистливых, не имеющих никакой логики приматов", "Гнать всех любопытных из своей жизни!", "Согласна на все 100! Ксения-умница!", "Совет очень хороший... касается всех нас по жизни", – прокомментировали обращение звезды поклонники.

Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Ксения Собчак и Максим Виторган не собираются праздновать вместе Новый год – телеведущая, по словам инсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссером Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без обручального кольца, тогда как раньше его не снимал.