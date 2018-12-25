"Как фальшиво": воющую Максакову заклеймили россияне

Выступление оперной певицы в Риге вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети. Комментаторы раскритиковали голос и наряд Марии Максаковой.

В ролике, опубликованном на официальном YouTube-канале звезды, Максакова исполняет арию из оперы "Сила судьбы" итальянского композитора Джузеппе Верди. Свое выступление она посвятила американскому сенатору Джону Маккейну, который скончался в конце августа этого года.

"Сегодня я бы хотела поделиться с вами этим видео в память о великом борце за правду и свободу, о человеке, который вдохновил миллионы людей бороться за лучшую жизнь, – сенатору Джону Маккейну", – написала оперная певица на своей странице в Facebook.

Некоторые пользователи раскритиковали выступление Марии Максаковой. "Как фальшиво!" – написал один из комментаторов. Второму наряд политика показался слишком откровенным: "Покажи грудь!". Сама звезда никак не прокомментировала комментарии недоброжелателей.

Ранее Мария Максакова опубликовала фотографии, которые возмутили многих ее поклонников. На снимках певица позирует в розовом платье на фоне собственных портретов. Пользователи с трудом узнали звезду. По их мнению, артистка явно перестаралась с макияжем.