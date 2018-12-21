У Дмитрия Маликова родилась дочь

Племянник певца Дмитрия Маликова, которого также зовут Дмитрий, стал отцом. Звездное семейство встречает пополнение.

По словам инсайдера, у 19-летнего Дмитрия Маликова – младшего родилась дочь. Вес, рост, а также состояние здоровья малышки пока не разглашаются. Об этом сообщает Telegram-аккаунт "Только никому…".

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима часто публикует фотографии в обществе привлекательной девушки с длинными светлыми волосами. Говорят, именно она является его возлюбленной. Девушку зовут Анастасия, ей чуть больше 20 лет.



Напомним Маликов-младший – сын певицы Инны Маликовой и бизнесмена по имени Владимир, о котором известно крайне мало. Дима – также племянник вокалиста Дмитрия Маликова. Молодой человек дружен с двоюродной сестрой Стефанией.

Пару лет назад отпрыск знаменитости всерьез увлекался ресторанным бизнесом. Он обучался тонкостям поварского дела за рубежом.

Дмитрий активно занимается спортом. Он обожает беговые лыжи, на которых катается в Австрии, часто посещает спортзал.

Судя по соцсетям Маликова-младшего, он общается с многими представителями отечественного шоу-бизнеса. Публикует фотографии с Валерией, Иосифом Пригожиным, Стасом Михайловым, Олегом Газмановым.