"Ты спала с ним?" – Виторган поделился странным видео после слухов о разводе с Собчак

В Сети не умолкают разговоры о скором разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. Ходят слухи, что телеведущая променяла актера на режиссера.

Поговаривают, что Ксения уже давно изменяет мужу. Якобы ее тайной любовью стал режиссер Константин Богомолов.

В кулуарах шепчутся, что бесстыдница Собчак, видимо совсем потеряв уважение к отцу своего ребенка, даже не прячет любовника от посторонних глаз. Говорят, что видели телеведущую и режиссера целующимися на улицах Вены. Буд-то бы встретив соотечественников на европейской мостовой, Ксения даже бровью не повела, а вот Богомолов смутился, опустил стыдливо глаза.

Более того, голубки открыто воркуют в соцсети. Делают комплименты друг другу в комментариях, осыпают лайками. Пару раз ревнивый Виторган вклинивался в переписку и немного остужал пыл парочки.

К слову актер ведет себя очень сдержанно. Его личный микроблог полностью посвящен рабочим моментам. Однако даже "деловые" публикации Максима, как нам кажется, о многом могут рассказать. К примеру, в Instagram Stories Виторган выложил видеозапись с репетиции.

В кадре актеры Евгений Стычкин и Виктория Исакова репетируют пьесу. Стычкин играет ревнивого мужа, который допрашивает свою благоверную. "Ты заказала?" – начинает он. Исакова отвечает: "Я не голодна". "Официант не показывался?" - продолжает Евгений. Виктория отрицательно качает головой. "Ты спала с ним?" – задал контрольный вопрос артист.

Фолловеры посчитали это видео, по меньшей мере, странным. Кто-то даже отметил, что хоть Виторган и пытается не высказываться о проблемах в семье, подсознательно он все же стремится к откровенности.