Участницы "Дома-2" устроили драку из-за мужчины

Участницы популярного реалити-шоу устроили драку на площадке. Конфликт девушек произошел из-за разных взглядов на то, какими должны быть отношения с мужчиной.

Одна из участниц упрекнула другую в том, что она слишком строго относится к своему возлюбленному и не разрешает ему покидать дом без спроса. "Зачем ты его закрываешь дома? С ним, получается, слабая женщина, а ему нужна сильная", – заявила девушка. Эта фраза сильно разозлила ее собеседницу, и она набросилась на обвинительницу, угрожая расправой. Спутники участниц успели остановить потасовку.

Многие пользователи осудили поведение девушек: "Почему на проекте держат драчунов? Позор!", "На острове одни драки происходят, там уже не любовь строят", "Только и могут драться, словами не могут решить", "Как крыса – со спины…", "А эти "девушки", кроме драк, еще что-то умеют?"