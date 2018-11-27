"Настоящие любовники": интимное фото Лорак и Лазарева вызвало фурор

Совместное фото Ани Лорак и Сергея Лазарева взбудоражило фанатов пары. К тому же певица откровенно рассказала о чувствах к артисту.

Ани Лорак и Сергей Лазарев приняли участие в церемонии вручения награды "Золотой граммофон", которая на днях прошла в Государственном Кремлевском дворце. К слову, Лазарев получил премию за песню "Так красиво", а Лорак – за музыкальную композицию "Новый бывший".

Однако куда больший ажиотаж случился уже после церемонии, когда популярная исполнительница на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Сергеем Лазаревым. На снимке певец запечатлен в синем костюме, а артистка – в черном блестящем обтягивающем комбинезоне. Сергей нежно обнял Ани за талию.

Пара получилась очень эффектной. "Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам – фото с моим дорогим другом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась своими чистыми чувствами Ани Лорак. А вот Сергей Лазарев, тоже опубликовав снимки с певицей, ограничился крайне малым набором слов. "❤️ 1-2-3? когда не нужно слов..." – написал Лазарев.

Фанаты пришли в восторг от пары. "Вы очень красивая пара! Вам надо быть вместе!", "Вы так гармонично смотритесь ;!!!", "за дружбу и поддержку друг друга. это важно в жизни! успехов вам в творчестве и всех земных благ Каролиночка!", "Сережа хороший!!! Что бы никаие не доброжелатели не разрушили вашу дружбу! Успехов вам", "Настоящие любовники)" – высказались пользователи Сети.