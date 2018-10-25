"Эту связь не разрушить": Лазарев признался в любви к парню

В 2001 году Сергей Лазарев и его коллега по "Непоседам" Влад Топалов стали участниками музыкального проекта Smash. Группа выпустила два альбома. В конце 2004 года пути парней разошлись, но теплого отношения другу они не утратили.



Владу Топалову исполняется 32 года. По этому поводу Сергей Лазарев отправил Топсе, как он ласково называет друга и коллегу, неоднозначное послание.

"С тобой мы прошли и огонь, и воду, и медные трубы! – написал Сережа на своей странице в социальной сети Instagrаm. – Наша дружба переживала разные стадии – от безоговорочной, почти родственной, любви, до непримиримой ненависти. Бывало всякое! Но почти 25 лет мы знаем друг друга, и это никуда не деть. Эту связь не разрушить ничем. Родной мой, я тебя поздравляю с днем рождения. Безумно радуюсь твоим изменениям в последнее время – ты повзрослел, помудрел. И скоро станешь папой. Это самая классная миссия, поверь!"

Лазарев трогательно признался в любви к парню. Братской, братской, конечно. "Будь здоров, будь счастлив, успешен! С нетерпением жду релиза нового трека – он прекрасен! Люблю тебя, братик", – заключил певец.



Напомним, что недавно Лазарев в очередной раз выступил в московском гей-клубе. Не брезгует давать там концерты и Топалов, хотя славится гомофобными высказываниями. Впрочем, если хорошо платят, ориентация слушателей не имеет значения. "Привет, мальчики! Я очень рад видеть вас и буду петь сегодня про любовь. И мне неважно, какая это любовь. Пусть даже однополая..." – говорит артист в таких случаях.