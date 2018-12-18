"Подснежник весной": Лорак восхитила народ внешним видом

Певица не перестает радовать поклонников новыми образами. На сей раз Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре.

"Доброго, теплого вечера", – подписала фото артистка. Ани позирует, сидя на полу и томно глядя в камеру. Пользователям соцсети пришелся по душе женственный и мягкий образ исполнительницы.

"Как всегда, великолепна", "Какая же ты нежная, нереальная", Шикарная женщина. Вы одна такая. Идеальная", "Самая сексуальная красавица на эстраде", "Божественно выглядите", "Вы прекрасны. Как подснежник весной", - прокомментировали пост подписчики.

Нашлись и те, кому внешний вид Лорак не понравился. Ряд фолловеров раскритиковали певицу за то, что, по их словам, она слишком увлеклась пластикой и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала".

"В страшилу превратилась! Постарела, подурнела. Один силикон!", "Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что Вы с собой делаете!" – возмутились хейтеры. Однако положительных отзывов о внешности Ани Лорак неизменно больше, чем негативных.

Напомним, что в начале декабря певица и ее дочь София стали почетными гостями на празднике по случаю дня рождения наследницы Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в героев книг писательницы Джоан Роулинг.