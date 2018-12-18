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"Подснежник весной": Лорак восхитила народ внешним видом

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица не перестает радовать поклонников новыми образами. На сей раз Ани Лорак выложила на своей страничке в Instagram снимок в бежевом пеньюаре.

Продолжение: Известная ведущая показала все свои прелести
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"Доброго, теплого вечера", – подписала фото артистка. Ани позирует, сидя на полу и томно глядя в камеру. Пользователям соцсети пришелся по душе женственный и мягкий образ исполнительницы.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

"Как всегда, великолепна", "Какая же ты нежная, нереальная", Шикарная женщина. Вы одна такая. Идеальная", "Самая сексуальная красавица на эстраде", "Божественно выглядите", "Вы прекрасны. Как подснежник весной", - прокомментировали пост подписчики.

Нашлись и те, кому внешний вид Лорак не понравился. Ряд фолловеров раскритиковали певицу за то, что, по их словам, она слишком увлеклась пластикой и ботоксом, чем совершенно себя "изуродовала".

"В страшилу превратилась! Постарела, подурнела. Один силикон!", "Вообще на себя не похожа! Страшно смотреть, что Вы с собой делаете!" – возмутились хейтеры. Однако положительных отзывов о внешности Ани Лорак неизменно больше, чем негативных.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, что в начале декабря певица и ее дочь София стали почетными гостями на празднике по случаю дня рождения наследницы Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в героев книг писательницы Джоан Роулинг. 

Автор: Валерия Нарская18 декабря 2018, 11:26
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