Украинцы в бешенстве из-за "пренебрежения" России к Ани Лорак

Журналисты Незалежной высказались по поводу участия украинских "звезд-перебежчиков" в "Главном новогоднем концерте" в Москве. Они в обиде на Россию за отношение к их знаменитым соотечественникам.

Активно выступающих в России украинских артистов пригласили на масштабный новогодний концерт. При этом, по данным украинского СМИ, их имена "по неизвестным причинам" не включили в список на рекламных афишах.

"Главный новогодний концерт" состоится 16 декабря в СК "Олимпийский". Среди выступающих на нем – украинки Вера Брежнева, Таисия Повалий и Ани Лорак.

"Однако на афишах, которые распространяются в сети, их имена не указаны… Помимо этого, на сайте мероприятия опубликован другой вариант афиши, на котором "не хватает" в списке выступающих только Ани Лорак", – пишет издание "Обозреватель". При этом украинские журналисты добавили, что полный список артистов-участников все же опубликован на сайте "Олимпийского" в текстовом формате.

Отметим, в Instagram-аккаунте Ru.tv подробно дана информация о выступающих знаменитостях. "Григорий Лепс, Стас Михайлов, Вера Брежнева, Ани Лорак, Дима Билан, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Егор Крид, ЮрКисс, Юрий Антонов, Елена Север, группа "Земляне", Юлианна Караулова, ВладиМир, ВИА ГРА, Зара, Пелагея и десятки топовых отечественных артистов. Будет очень круто, ведь "Главный Новогодний концерт" соберет самых ярких звезд страны!", – говорится в анонсе концерта.