"Дешево смотрится": Ани Лорак возмутила вульгарным нарядом
Певица позировала фотографу в черном топе, шортах с завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку Ани Лорак спросила у поклонников: "Скоро Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?"
Некоторые посчитали наряд звезды вульгарным: "Может, хватит в трусах выступать? В платьях Вы красивее", "Образ не очень. Трусы и колготки в сеточку", "Подбираем себе наряды, чтобы надеть еще что-то, кроме трусов", "Дешево смотрится!"
Однако были и восторженные отклики с признаниями в любви: "Каролина, Вы прекрасны! Крутой образ!", "Столько певиц на эстраде, а Вы лучше всех", "Красивая! Очень вдохновляете!", "Малышка, наряд у тебя офигенный! Сексуальная!", "Вы просто воплощение мечты любого мужчины! Прекрасная, женственная, сексуальная дива!"
В начале декабря Ани Лорак и ее дочь София стали почетными гостями на празднике по случаю дня рождения наследницы Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в героев книг писательницы Джоан Роулинг. Собравшиеся с удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали за химическими опытами и веселились на бумажной дискотеке.
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