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18-летнюю дочь Гузеевой увезли в больницу после жуткой трагедии

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. Ольге Бухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать подробности. 
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Девушка сообщила, что простудилась перед операцией, но врачи намерены провести ее в любом случае. Ольга также рассказала о своем самочувствии. "Не хочу драматизировать, но мне очень плохо", – написала она. Причину хирургического вмешательства Бухарова так и не назвала. Лариса Гузеева тоже никак не комментирует состояние дочери.

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Возможно, причиной болезни девушки стали душевные переживания. Осенью этого года Ольга потеряла свою бабушку. Кроме того, она недавно разорвала отношения с любимым человеком. Все эти трагические события могли привести к депрессии. В соцсетях Бухарова стала чаще публиковать печальные посты. Она назвала себя "мертвой девочкой с мертвыми мечтами".

Ольга любит экспериментировать со своей внешностью: у девушки есть пирсинг и татуировки. Сама Лариса Гузеева спокойно относится к внешнему виду наследницы и старается не вмешиваться в ее личную жизнь. Недавно она даже защитила дочь от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – написала телеведущая. 

Автор: Полина Крылова14 декабря 2018, 13:16
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Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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