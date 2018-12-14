18-летнюю дочь Гузеевой увезли в больницу после жуткой трагедии

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. Ольге Бухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать подробности.

Девушка сообщила, что простудилась перед операцией, но врачи намерены провести ее в любом случае. Ольга также рассказала о своем самочувствии. "Не хочу драматизировать, но мне очень плохо", – написала она. Причину хирургического вмешательства Бухарова так и не назвала. Лариса Гузеева тоже никак не комментирует состояние дочери.

Возможно, причиной болезни девушки стали душевные переживания. Осенью этого года Ольга потеряла свою бабушку. Кроме того, она недавно разорвала отношения с любимым человеком. Все эти трагические события могли привести к депрессии. В соцсетях Бухарова стала чаще публиковать печальные посты. Она назвала себя "мертвой девочкой с мертвыми мечтами".

Ольга любит экспериментировать со своей внешностью: у девушки есть пирсинг и татуировки. Сама Лариса Гузеева спокойно относится к внешнему виду наследницы и старается не вмешиваться в ее личную жизнь. Недавно она даже защитила дочь от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу тату. Это не мое дело", – написала телеведущая.