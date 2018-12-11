Новый удар: дочери Ларисы Гузеевой нужна операция

Согласно информации некоторых СМИ, дочери Ларисы Гузеевой Ольге предстоит перенести операцию. Многие поклонники сочли это новым ударом для популярной телеведущей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram дочь Ларисы Гузеевой Ольга опубликовала в приложении Stories изображение, на котором запечатлена с внушительной кружкой. "Да давайте заболеем перед операцией (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. Отметим, что публикация пропала, но StarHit успел сделать скриншот.

Поклонники теряются в догадках, что за операция нужна Ольге. Молчит об этом и ее мать Лариса Гузеева. Обеспокоенные фанаты высказали мысль, что это новый удар для ведущей брачного шоу "Давай поженимся!" Напомним, что недавно Гузеева похоронила мать.

О продолжительной болезни матери знаменитой актрисы говорили еще в начале осени. 12 октября Альбины Андреевны не стало. О смерти любимой бабушки дочь Ларисы рассказала в своем Instagram. Ведущая "Давай поженимся" у себя в аккаунте поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. В клинике женщина провела последние дни, ее до последнего пытались выходить медики и актриса с дочерью. Но все их попытки оказались тщетными. Матери Гузеевой было 86 лет.

До сих пор внучка Ольга не может смириться с потерей. Периодически у себя на страничке девушка откровенно рассказывает о боли от потери любимого человека. А еще все время экспериментирует со своей внешностью. Ольга уже сбривала волосы на голове, сделала пирсинг. Лариса Гузеева к метаморфозам дочери относится с завидным терпением.