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Шоу-бизнес

Новый удар: дочери Ларисы Гузеевой нужна операция

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Согласно информации некоторых СМИ, дочери Ларисы Гузеевой Ольге предстоит перенести операцию. Многие поклонники сочли это новым ударом для популярной телеведущей.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram дочь Ларисы Гузеевой Ольга опубликовала в приложении Stories изображение, на котором запечатлена с внушительной кружкой. "Да давайте заболеем перед операцией (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. Отметим, что публикация пропала, но StarHit успел сделать скриншот.

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Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Поклонники теряются в догадках, что за операция нужна Ольге. Молчит об этом и ее мать Лариса Гузеева. Обеспокоенные фанаты высказали мысль, что это новый удар для ведущей брачного шоу "Давай поженимся!" Напомним, что недавно Гузеева похоронила мать.

О продолжительной болезни матери знаменитой актрисы говорили еще в начале осени. 12 октября Альбины Андреевны не стало. О смерти любимой бабушки дочь Ларисы рассказала в своем Instagram. Ведущая "Давай поженимся" у себя в аккаунте поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. В клинике женщина провела последние дни, ее до последнего пытались выходить медики и актриса с дочерью. Но все их попытки оказались тщетными. Матери Гузеевой было 86 лет.

До сих пор внучка Ольга не может смириться с потерей. Периодически у себя на страничке девушка откровенно рассказывает о боли от потери любимого человека. А еще все время экспериментирует со своей внешностью. Ольга уже сбривала волосы на голове, сделала пирсинг. Лариса Гузеева к метаморфозам дочери относится с завидным терпением.

Автор: Наталья Аряева11 декабря 2018, 09:30
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