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Шоу-бизнес

Заявившая об уходе Собчак: Пришло время идти дальше!

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак выступила с важным сообщением. Популярная телеведущая объявила об уходе и сказала, что пришло время идти дальше.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак опубликовала несколько фотографий обложек модного журнала L'Officiel, главным редактором которого была до недавнего времени. Теперь гламурная блондинка призналась, что покидает издание. Как оказалось, последним номером для Ксении стал еще октябрьский выпуск.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной", – призналась Собчак.

"Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства (вначале в SNC а потом в Lofficiel), но и настоящим "тренажером духа" общения с начальством ) Кто знает – тот поймет.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предпочла не вдаваться в подробности популярная телеведущая.

Собчак выразила надежду на то, что ее команда еще воссоединится. "Будем ждать перемен, и кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране", – завершила свой пост Ксения.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Судя по комментариям, мало кто читал этот журнал, интересовался модой и вообще всерьез воспринимал эту работу гламурной блондинки. Впрочем, нашлись и истинные почитатели издания. "Тренажер духа" видимо чудесный эвфемизм для происходившего. И если это было четыре года, то мускул у духа стальные, воля бескрайняя, а новых проектов и вовсе океан. Удачи вам и радости, Ксения", "Очень жаль.. С Вами журнал был очень интересный и качественно сделанный. И его было просто интересно читать. А не просматривать.. так между делом", "Сказ о том, как один гнусный человечек развалил целую индустрию прекрасного глянца..." – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева11 декабря 2018, 10:49
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