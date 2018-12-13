Встреча Шепелева с юной Вангой закончилась безумной вакханалией
Каедэ предсказала многие мировые события: революцию в Египте, смерть Муаммара Каддафи и теракт в Ницце. 14-летняя Убер готова сделать новое заявление, специально для этого она приехала в Россию, в студию программы "На самом деле" Первого канала.
Слово дали матери Каедэ – Николь Убер. Француженка немного рассказала о даре наследницы.
"Совпадения не на 100%. Есть вещи, которые сбываются, но есть вещи, которые она пытается объяснить, но она так плохо объясняет... Она была совсем маленькая. Она заранее говорила, что увидит могилу и о том, что произойдет. Каедэ заранее сказала, что бабушка умрет и что она очень больна. Предсказала травму ноги у брата", – рассказала женщина.
Николь прошла детектор лжи. Судя по показаниям полиграфа, мать девочки говорит правду.
Однако, общаясь с переводчиком Каедэ, эксперты выяснили, что юная прорицательница часто ошибается. Николь не смогла прокомментировать этот факт, сославшись на трудности перевода.
В студии появилась Татьяна Дыбова. Семь лет назад женщина обращалась к Каедэ за помощью. Сегодня ни юная провидица, ни ее мать Николь не могут вспомнить эту встречу. Тогда в жизни Татьяны произошла страшная трагедия. Ее пятилетняя дочь пропала. Обезумевшая мать хотела узнать у юной прорицательницы, жива ли ее девочка. Убер приняла Дыбову и успокоила, сообщив, что ее наследница жива. Однако, когда женщина вернулась домой, ее вызвали на опознание трупа малышки. Дыбова считает, что Каедэ стала игрушкой в руках взрослых.
Эксперты предположили, что Николь использует дочь с особенностями развития как бизнес-проект. Таская девочку по телевизионным шоу, женщина подвергает ее стрессу. Говоря о наличии у наследницы сверхъестественных способностей, она наносит той психологическую травму.
Юная прорицательница пыталась защитить мать от нападок. Девочка в истерике вскакивала с места, кричала, размахивала руками. Ведущий Дмитрий Шепелев не смог спокойно смотреть на эту безумную вакханалию. Шоумен попросил вывести Каедэ из студии, ему было жаль ее.
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