Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира

В Сети разгорелась жаркая дискуссия. Интернет-общественность разделилась на два фронта. Кто-то с пеной у рта доказывает, что делать из бесталанной выскочки Ольги Бузовой звезду "Голубого огонька" – по меньшей мере глупо. Другие уверяют, что поющая телеведущая по праву получила почетное место на новогоднем вечере звезд.

К обсуждению присоединился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Общественник не ожидал, что его прошлогодний протест, призывающий телевизионщиков пересмотреть формат однообразных новогодних "огоньков", возымеет обратный эффект.

"Давайте отмотаем историю на несколько шагов назад и вернемся в январь 2017 года. Если бы я знал, что в "Голубые огоньки" на смену Пугачевой придет Бузова, то я ни за что бы не написал ту резонансную петицию. Потому что ставить рядом Пугачеву и Бузову, мне кажется, даже противоестественно", – рассудил Манукян.

По словам эксперта, на Олимпе российского шоу-бизнеса есть только одна звезда достойная особого отношения – это Алла Пугачева, и ставить на ее место Бузову – по меньшей мере странно. По сравнению с Примадонной, поющая телеведущая всего лишь незначительная рябь на воде.

"Кто такая Пугачева? Глыба! Народная артистка СССР. Кто такая Ольга Бузова? Участница Дома-2. Все! Не более! Да, потом она нашла правильные ходы для монетизации своей славы, в этом она безусловно преуспела. Но на мой взгляд, по сути, это обычный мыльный пузырь, который искусственно надувают все вокруг. Зачем? Да просто весело же наблюдать за персонажем, который эксплуатирует образ "глупенькой". Но тот факт, что Бузова сегодня специальный гость "Голубого огонька" и образ нынешнего времени – это прискорбно", – отметил член экспертного совета в беседе с "Дни.ру".

Напомним, в начале 2017 года, в Сети разгорелся скандал. Вадим Манукян опубликовал петицию, которая получила поддержку многих телезрителей. Общественник был возмущен отвратительным качеством программ, транслируемых на федеральных каналах в новогоднюю ночь. Он требовал изменить формат подобных шоу, привлечь к съемкам новые лица.