Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников

Мария Шукшина поделилась с поклонниками важной новостью. Артистка наконец-то появилась в соцсети Facebook.

О новом аккаунте артистка рассказала в личном Instagram. Шукшина отметила, что при регистрации наткнулась на множество фейковых страниц, созданных якобы от ее лица.

"При ее регистрации я, конечно же, обнаружила, что страниц с моим именем, аж, целых 100...! Даже в Инстаграм было меньше...))) Мои дорогие, пожалуйста, будьте бдительны и не дружите с ФЕЙКАМИ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила знаменитость.

Фолловеры поблагодарили артистку за бдительность. Многие отмечали, что за липовыми аккаунтами могут скрываться настоящие преступники, которые, прикрываясь именем известной актрисы, выпрашивают у фанатов деньги, якобы на благотворительность. Шукшина могла стать жертвой мошенников.

"Машенька, после Вашего поста здесь в инсте теперь сразу понятно какая страница в фейсбуке Ваша именно, и что остальные – фейки! Я ее сразу в ФБ обнаружила сейчас в поиске! 👍😘 И очень одухотворенное лицо на фото!!! Это что - то из нового, видимо э, такого фото еще не видеда я! ❤️", "Вот, как и в Жизни: фейков много,а настоящего меньше, вернее, Мария Шукшина – одна настоящая. Фото 🔥😍👏💕", – писали интернет-обыватели в комментариях.