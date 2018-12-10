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Попавшая на операционный стол Началова едва не погибла

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Певица Юлия Началова чуть не погибла из-за врачебной ошибки. Артистка до сих пор с ужасом вспоминает тот случай.
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В середине 2000-х Юлия Началова была на пике славы. Вокалистка жила и работала в США, сотрудничала с прославленными голливудскими продюсерами и композиторами.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Чтобы хорошо смотреться в кадре и на сцене, артистка решила немного подкорректировать фигуру, которая заметно изменилась после родов. Началова согласилась на пластическую операцию.

 "Это было в Лос-Анджелесе. Были одни из лучших докторов. Эти два доктора входят в пятерку лучших докторов планеты. Около года мы искали этих врачей и нашли", - рассказала Юлия.

Почти сразу после хирургического вмешательства артистка вылетела на родину. Но уже в самолете Началова почувствовала недомогание. Она приняла решение вернуться в США.

"Я прилетела в Москву. Села в этот же самолет и полетела обратно. Еще 14 часов в Лос-Анджелес. Я прилетела вечером, позвонила доктору, говорю: "Мне срочно нужно к вам". Он говорит: "Ты знаешь, мой рабочий день уже закончился, давай завтра", – вспоминает знаменитость.

После долгих уговоров медик согласился еще раз осмотреть Юлию. Состояние пациентки ужаснуло его. Как выяснилось, во время пластики Началовой занесли инфекцию, начался сепсис. Жизнь вокалистки висела на волоске. "Меня положили на операционный стол, и операция шла еще пять часов", – сообщила Началова в программе "Душевный разговор".

Автор: Руслана Алексеева10 декабря 2018, 14:20
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