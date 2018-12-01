Покойный Табаков обратился к Машкову с последним желанием из могилы
Машков убежден, что двигается в правильном направлении, так как он продолжает дело своего мастера. По словам актера, Табаков хотел, чтобы ученики несли традиции МХТ.
Однако данное напутствие Машков получил весьма необычным способом, передает StarHit. Он заявил, что продолжает общаться с покойным наставником. "Это желание Олега Павловича, я это почувствовал. Он со мной разговаривает каждый день, я к нему обращаюсь через его книги", – поведал он.
Ранее сообщалось, что актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя "Табакерки". Артист признался, что из-за колоссального объема работы лишился свободы.
После смерти Олега Табакова его преемником стал любимый ученик Владимир Машков. Последний признается, что толкнулся с массой трудностей, которые нередки для руководителя.
Дело в том, что у Машкова было не так много опыта управленческой работы. Более того, актер и режиссер привык работать и нести ответственность только за себя.
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