Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова

Олег Табаков многие годы знал о том, что болен раком. Однако не делал из этого проблемы – жил и работал, как прежде.

Сыновья Олега Табакова узнали о том, что у прославленного актера рак, раньше его жены. Антону и Павлу режиссер рассказал об этом между делом, в разговоре на кухне.

"Это было раньше, чем я узнал. Он сам с этим жил какое-то время. Был я, мой брат Антон. Мы сидели на кухне в Крылатском, и он сказал: "Марина не знает пока". Я немножко не понял, мне было 14-15 лет. Для меня в этом возрасте, если люди болели, то они выздоравливали. Он жил и не делал из этого проблемы, ему мама помогала", – рассказал Павел Табаков.

Олег Табаков – прославленный советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель МХТ имени Чехова и "Табакерки". Он скончался 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Незадолго до смерти, уже из последних сил, артист пришел на юбилей литературного и театрального критика Инны Соловьевой, пишет Teleprogramma.pro.

"Очень плохо выглядел. Пришел и сказал: "Я не мог не прийти поздравить Инну". Вошел – мы его держали, потому что он уже не мог идти. После этого визита Олега Табакова не стало через три месяца. Он просто потерял создание, упал дома, его отвезли в больницу. И там он три месяца страдал", – рассказала помощница мэтра Ольга Хенкина.

Друг актера, театральный критик Анатолий Смолянский, рассказал о последней работе Олега Павловича. "Он играл "Юбилей ювелира" – это пьеса про смерть. Что такое артист? Играть про смерть, когда ты сам умираешь, не каждый захочет. Он прочитал пьесу и сказал: "Я мог бы это сыграть", – отметил Смолянский.

Родные и друзья Олега Табакова стали гостями известного блогера и журналиста Юрия Дудя. Фильм о великом артисте опубликован на его канале в YouTube.