"Не позорьтесь!": больную Пугачеву затравили после публичного признания

После того как Алла Пугачева объявила о том, что не сможет выступить на юбилейном шоу Леонида Агутина из-за болезни, на нее обрушился град критики. Многие фанаты решили, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста.

10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене песни именинника должен исполнить целый сонм отечественных звезд: Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, участники проекта "Голос".

Первой в афише значилась Алла Пугачева. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу. "Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – обратилась она к коллеге.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на признание Примадонны. Одни осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления, а другие уличили в обмане. Дескать, из Пугачевой сделали зазывалу на концерт Агутина, чтобы распродать билеты. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.

"Сейчас есть такие лекарства, которые поднимут за пару часов, что уж говорить про несколько дней. Признайтесь честно, что Ваша хваленая новая песня – фуфло и Вы не хотите позориться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классический слив", "Заболела.. ну ну.. не позорьтесь!", "все, что говорит Алла, нужно делить пополам, а то и на трое.)", "О как жаль! Идем на концерт, так мечтали увидеть.. ", "Блин а я так переживал, что не попаду на концерт. Ведь Вы очень редко нас балуете своим выступлением", – высказались пользователи Сети.

Кто-то предположил, что, если Алла Борисовна и больна, она явно преувеличила свою хворь. Косвенно эту версию подтвердил ее молодой муж Максим Галкин. Шоумен находится на гастролях на другом континенте и на вопросы о состоянии супруги ответил так: "У меня гастроли в Канаде. Если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо".

При этом Галкин прокомментировал слова Пугачевой крайне смутно. "Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", – заявил он.