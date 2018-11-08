Пугачева отказалась от выступлений из-за болезни

Певица сделала важное заявление. Она не выйдет на сцену в юбилей своего друга. Поклонники в ужасе.

10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный 50-летию. На сцене его песни должен был исполнить целый сонм отечественных звезд: Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, участники проекта "Голос". Первой в афише значилась Алла Пугачева. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты.

Но только что стало известно – Примадонны не будет. "Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – сообщила артистка на своей странице в социальной сети.

В интервью "Дни.ру" Агутин особенно гордился участием Пугачевой в творческом вечере. Сглазил! "Я позвонил Алле Борисовне, пригласил принять участие, и она сразу согласилась, – рассказал артист. – Из всех моих песен она выбрала и захотела перепеть песню "Ты плачешь" из альбома 2016 года "Просто о важном" (после выхода диск занял первое место в российском альбомном чарте iTunes Store. – Прим. ред.). Правда, я написал эту песню от мужского имени, – продолжил Агутин. – Там такие слова в припеве: "Ты плачешь на моем плече, почему ты так красива, иногда невыносима". Но Алла Борисовна, сказала, что "сменит пол" этой песне, переделает немного ее слова. Для меня большая честь, что она участвует в концерте и что выбрала не самую раскрученную композицию".

Поклонники молятся о здоровье 69-летней Аллы Пугачевой и надеются, что запланированный на 17 апреля будущего года юбилейный концерт в Кремлевском дворце все-таки состоится. Продажи билетов на него, как говорят в окружении артистки, должны стартовать до Нового года, а цены могут достигать 70 тысяч рублей.