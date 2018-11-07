Сраженная наповал Зудина разрыдалась на телешоу

Марина Зудина оказалась в зрительном зале передачи о молодых талантах "Синяя птица". Когда она услышала голос покойного мужа, легендарного актера Олега Табакова, не смогла сдержать слез и на сцену вышла заплаканная.

В Сети появился анонс очередного, пятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" на телеканале "Россия 1". Свои незаурядные способности готовы продемонстрировать дети и подростки в возрасте от пяти до 17 лет.

В состав жюри вошли скрипачка и дирижер Светлана Безродная, ректор хореографического училища имени Вагановой Николай Цискаридзе, исполнитель русских романсов Олег Погудин, пианист-виртуоз Денис Мацуев, актер Сергей Безруков. Ведущей шоу, как и в предыдущих сезонах, является Дарья Златопольская. А за кулисами с талантливыми конкурсантами общается актер, певец и продюсер Алексей Воробьев.

Победитель четвертого сезона шоу "Синяя птица" 16-летний пианист-виртуоз Иван Бессонов стал первым и на престижном международном соревновании – конкурсе молодых музыкантов "Евровидение". Так что у участников нового сезона есть стимул покорять жюри и новые вершины.

Впрочем, судя по анонсу, в пятом сезоне "Синей птицы" ожидается много сюрпризов. Например, один из участников будет танцевать, но не под музыку, а под голос легендарного актера Олега Табакова, читающего стихотворение Александра Пушкина "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..."

В зрительном зале оказалась вдова Олега Табакова Марина Зудина. Услышав его, актриса не смогла сдержать слез. А выйдя на сцену, чтобы поприветствовать юного конкурсанта, она дрогнувшим голосом сказала: "Я оказалась не готова видеть, слышать голос Олега Павловича Табакова... Половину выступления я проплакала..." Член жюри Сергей Безруков поблагодарил участника шоу: "Спасибо за память о мастере, об учителе. Ощущения, конечно, фантастические".

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. У него диагностировали сепсис – заражение крови.

Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. Его похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Леонидом Броневым и Владимиром Зельдиным.