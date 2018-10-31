Зудина перестала общаться с Машковым после смерти Табакова

Легендарного актера Олега Табакова не стало в марте этого года. В Художественный театр, который Олег Павлович обожал и с которым ассоциировался, пришли другие люди – со своим видением, пониманием, амбициями. Начались стремительные перемены. А вдова Табакова теперь – просто приглашенная актриса. О жизни после ухода любимого мужа она рассказала в откровенном интервью.

"Сильнее того, что я испытала, начиная с ноября прошлого года, когда Олег Павлович попал в больницу, ничего быть не может, – вздохнула Марина. – И то, что с некоторыми людьми, вроде бы близкими, у меня разрушились связи. И то, что в МХТ не состоятся постановки Константина Богомолова и Евгения Марчелли, в которых я должна была сыграть. Но это все меня особо не мучит и не ранит. Когда испытываешь максимальную боль, после нее перестаешь остро реагировать на последующие удары".

После смерти Табакова Зудина всего раз была в его кабинете – пришла освободить от личных вещей. "Я редко захожу на третий этаж театра, где был кабинет мужа. Но дежурные мне всегда улыбаются, потому что любили Олега Павловича. Так же и с администраторами. Мне очень приятно, что их отношение ко мне стало даже более нежным, хотя теперь я для них просто актриса Марина Зудина", – пояснила вдова бывшего худрука МХТ.

С Владимиром Машковым, который возглавил "Табакерку", она практически перестала общаться. "Нет особых поводов, – пояснила Зудина. – К тому же Владимир Львович оказался в ситуации, когда у человека изменилась вся жизненная система координат. Может, он просто боится каких-то личных просьб. Но вроде я пока его ни о чем особо не просила..."

Особенно печалит Зудину волна негатива, которая поднялась в прессе после смерти Табакова. Журналисты сильно огорчили актрису. "Меня не раз пытались обмануть, когда болел Олег Павлович. Мол, вам из мэрии звонят, чтобы узнать, не нужна ли какая-то помощь. И под этим предлогом начинают расспрашивать о его здоровье. Я стала очень осторожной. А когда не было еще и девяти дней, как Олег Павлович ушел, пошли публикации, что у меня есть какие-то "мхатовские" квартиры, хотя я никакого отношения к этому жилью не имею, что легко проверить. Потом, конечно, дали опровержение, но какой-то информационный шлейф всегда остается", – цитирует Зудину журнал "7Дней".