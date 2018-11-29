Ребенок бился в истерике перед Галкиным

В очередном выпуске шоу "Лучше всех!" к Максиму Галкину вывели мальчика, который сильно плакал, по всей видимости, испугавшись обилия камер, света и чужих людей. Однако телеведущий не растерялся и нашел способ успокоить ребенка.

"Немного о советских суровых игрушках 😁 Как же я счастлив, когда слезы ребенка сменяются на улыбку! Смотрите "Лучше всех!" каждое воскресенье на Первом. Успокаиваем и радуем детей и взрослых!" – написал Максим Галкин, опубликовав видео, сделанное на съемках, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Маленький участник шоу буквально бился в истерике, когда его за руку выводили к Максиму Галкину. Увидев плачущего ребенка, телеведущий сохранил полнейшую невозмутимость и попытался отвлечь малыша. "Андрюша, что ты зарыдал? Что случилось? Не хочешь на сцену что ли?" – спросил у кричащего ребенка Галкин.

А затем перевел внимание мальчика на его игрушку, которую тот держал в руке. "Это у тебя настоящая ракета? Да? Слушай, как тебе повезло! А расскажи мне, что это такое? Я вообще ракету такую красивую никогда не видел. А тут открывается дверь? Да? Я вообще такого не видел! Руль там? Классная игрушка!" – Галкин сумел вовлечь малыша в разговор, и тот улыбнулся сквозь слезы.

Видя свой успех, Максим предложил мальчику переместиться на диван и продолжил беседу. "Когда мне было три года, ты знаешь, у меня была такая игрушка, похожая советская. У нее ничего не поворачивалось, ничего не открывалось, но я все равно был счастлив", – завершил свою речь Галкин.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от того, как искусно получилось у Максима успокоить ребенка. "Какой Вы молодец!!!! Я восхищаюсь Вашим талантом", "Максим, Вы волшебник, так легко успокоить ребенка не каждому дано! Браво!", "Максим, Вы гений!!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.