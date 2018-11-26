Звезда "Дома-2" показала новорожденного

22 ноября Юлия Салибекова в третий раз стала мамой. Звезда телестройки и ее сынишка выписались из роддома.

Юлия и малыш чувствуют себя хорошо. На своей странице в Instagram супруг девушки Тигран Салибеков опубликовал трогательное видео, которое было снято во время выписки.

Сына родители Багратом. "Подробный отчет будет позже). Еще раз всем большое спасибо! Все прошло отлично. В этот раз мы решили встречать Юлю с Багратиком узким кругом", – поделился счастливый отец.

В свою очередь Юля разместила снимок с новорожденным из дома, где он лежит в кроватке. "Мы тебя очень ждали и очень любим! Большое спасибо вам, друзья, за ваши советы под постами про имя, они нам очень помогли", – написала она.

Отметим, что Тигран и Юля Салибековы считаются одной из самых крепких пар за все время существования "Дома-2". Юлия долгое время не могла обрести любовь на проекте, но потом на реалити-шоу пришел Тигран. Через несколько месяцев девушка сообщила, что беременна.

Первое время Салибеков настаивал на ДНК-тесте, но позже признал отцовство. Свои отношения влюбленные узаконили в конце 2011 года.