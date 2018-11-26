"Что ты кричишь?": орущую Волочкову успокаивали на ток-шоу

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Новый выпуск был посвящен сенсационной свадьбе продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной, однако балерина нашла возможность рассказать и о своем любимом мужчине.

Когда-то на 38-летие Анастасии Волочковой ее давний друг Бари Алибасов подарил ей веники для бани (зная, насколько балерина любит попариться), куски мяса (дескать, это кости врагов, которые следовало закопать) и живого козленка (со словами, что Анастасии нужен настоящий мужик). На шоу "Звезды сошлись" Волочкова рассказала, что животное прожило с ней три дня в доме, а потом она отдала его в частный контактный зоопарк при конноспортивном клубе.

И вот теперь балерина решила отдать долг продюсеру. Она надумала подарить Алибасову живого петуха. Птицу принесли прямо в студию, и Анастасия закричала, когда презент для Бари поднесли к ней слишком близко. "Что ты кричишь?" – начала успокаивать ее ведущая Лера Кудрявцева. Анастасия, взяв себя в руки, рассказала, что петух – бойцовский, породистый и очень красивый. Отметим, что, видимо, от обилия людей и света в студии петух опорожнил кишечник прямо на пол, и зал взорвался от хохота.

Между тем Волочкова рассказала, что ее личная жизнь тоже налажена, однако говорить о свадьбе еще рано. Балерина сообщила, что уже три месяца живет с любимым и абсолютно счастлива. "Когда я вижу глаза горящие моего любимого человека... Он такой у меня красивый, я сама утопаю в этих глазах зеленых просто..." – призналась счастливая Волочкова.

При этом Анастасия предпочла не рассказывать, кто ее возлюбленный и даже как его зовут. "Это царь. Реальный. Его значение имени такое", – лишь сказала балерина. Еще она сообщила, что ее любимый мужчина работает в бизнесе. Волочкова уточнила, что он живет у нее. При этих словах Лера Кудрявцева неодобрительно протянула: "Настяяяя..." А сидящий рядом актер Владимир Стеклов посоветовал Волочковой не забывать о контрацепции.