Сексуальная Волочкова без штанов довела до исступления

Кажется, что 42-летняя Анастасия Волочкова есть живое воплощение красоты, сексуальности, страсти. Мужчины ее обожают, женщины завидуют. Независимая, яркая, свободная балерина знает, как преподать себя.

В этом мире бесконечно любоваться можно тремя вещами – как горит огонь, как течет вода и как танцует Анастасия Волочкова. Но даже когда она не на сцене, а дома, кажется, что ничего прекраснее быть не может. Она совершенна и грациозна в одежде и без, притягательна и в шпагате, и на диване.

Вот и на очередной фотографии Анастасия запечатлена лежащей без штанов – с голыми ногами. Это остроумный ответ балерины завистникам и злопыхателям, которые моют ей кости и постоянно осуждают. "Продлевайте удовольствие, радость, счастье и каждое мгновение жизни! Пусть это удовольствие будет таким длинным и продолжительным, как мои ноги. Мозоли на них прекраснее, чем мозоли на языках злых недолюбленных теть. А в руках моего любимого ножки мои отдыхают и радуются, как и мое сердце. И вы порадуйтесь за меня. Если сможете, конечно. И не на ноги смотрите, а в душу мою", – подписала кадр артистка.

На снимке видно, что ее царственные ножки держит мужская рука. "Когда с самого утра все в руках любимого. И даже я", – пояснила счастливая Настя.

Народ очарован видом красавицы – она, как всегда, довела всех до исступления. "Умничка! Искусство требует жертв", "Быть балериной – это огромный кровавый труд, а Настя – талантище, трудяга и просто красавица", "Настя этими ногами с трудовыми мозолями себе хлеб зарабатывает. Это ее инструмент, как у некоторых ручка, мел, метла, лопата, топор", – восторгаются поклонники.

Оценили люди и кота Лакки, которого прославленная танцовщица держит на руках: "Какой очаровательный пушистик", "Кошка – супер! Очаровательна, как и хозяйка!"