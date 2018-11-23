Актер из "Игры престолов" рассказал об интиме со звездой "Дома-2"

Британец Кит Харингтон, известный российскому зрителю как исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра Престолов", ошарашен заявлением экс-участницы "Дома-2" Ольги Власовой. Ранее девушка рассказала прессе об интиме с женатым артистом.

Новость об адюльтере разлетелась буквально по всему свету и уже через сутки журналисты из Канады звонили Киту в Лондон. С самим артистом связаться не удалось, однако прокомментировать ситуацию согласился официальный представитель знаменитости.

Тот дал понять, что актер категорически опровергает рассказ российской модели. "Утверждения в этой истории полностью ложны. (Харингтон. – Прим. ред.) никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой", – отметил менеджер артиста в беседе с ET Canada.

Напомним, что Кит Харингтон счастливо женат. В июне этого года он оформил отношения с коллегой по цеху Роуз Лесли, с которой познакомился в 2012 году на съемках "Игры престолов". Примечательно, что и в сериале они сыграли влюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль "одичалой" Игритт.

Как писали "Дни.ру", звезда скандального реалити-шоу Ольга Власова рассказала журналистам, что познакомилась с Китом в Люксембурге. "Я смотрела много фильмов и сериалов с участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста", – отмечала она в интервью.