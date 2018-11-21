"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
Оля призналась, что познакомилась с Китом в Люксембурге. "Я смотрела много фильмов и сериалов с участием этого актера, поэтому очень приятно лично пообщаться с исполнителем роли Джона Сноу. Мы как-то сразу поладили, и дело быстро дошло до постели. Правда, в интимном плане он меня разочаровал. Не люблю, когда мужчина со мной одного роста", – вдохнула Власова. Оказалось, что в плане размеров артисту похвастаться нечем...
Судя по всему, Ольга не врет. В подтверждение своих слов Власова показала интимные снимки, на которых изображен человек, как две капли воды похожий на знаменитость, пишет журнал dom2life.ru. На фотографиях совершенно голый мужчина лежит на кровати в изнеможении. Звезда "Дома-2", судя по всему, сначала просто "сняла" актера, а после контакта сняла его и на фото. Для архива, так сказать, или суда – если забеременеет и захочет доказать его отцовство. Впрочем, можно при случае заявить и об изнасиловании, это сейчас модно.
"В моем воображении Кит был эдаким героем-любовником, а на деле все оказалось иначе, – цитирует Ольгу журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Мы по-прежнему общаемся, но сексуальной тяги у меня к нему больше нет. Даже не знаю, кого теперь хотеть".
Власова думала, что Харингтон окажется в постели ненасытным монстром, который всю ночь будет доводить до исступления. А вышло все, мягко говоря, совсем не так. Наверное, сказались стресс, недосып и нерегулярное питание – вечные спутники актеров.
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