Киркоров оскорбил народ снимком малолетней дочери в виде невесты

Филипп Киркоров поделился новым достижением своей шестилетней дочери Аллы-Виктории. Поп-король сообщил, что она завершила модный показ, появившись на подиуме в образе невесты.

Филипп Киркоров не нарадуется на своих детей – дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Пока его бывшая супруга Алла Пугачева с нынешним мужем Максимом Галкиным демонстрируют, как их наследники, пятилетние двойняшки Лиза и Гарри, занимаются французским, поп-король показывает фото с модных показов.

В частности, шестилетняя Алла-Виктория завершила дефиле Модного дома Валентина Юдашкина, представ на публике в образе невесты. "Это было так трогательно и мило. Поздравляю Галочку с таким прекрасным творческим событием в ее жизни и жизни всех юных принцесс, которые приняли участие", – написал гордый Филипп Киркоров, обращаясь к дочери Валентина Юдашкина Галине.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Алле-Виктории, однако нашлись и те пользователи Сети, кто по какой-то причине не оценил образа девочки. В частности, почему-то многих оскорбило то, что шестилетняя наследница Киркорова предстала невестой на модном показе.

"Детей наряжать в невесты – бездарно. Кроме того делать из детей взрослых теть лилипуток бездарно вдвойне. дети должны оставаться детьми на подиуме тоже...", "Что это за детская мода? Ни стиля ни вкуса. Кто это придумал, интересно сам одел бы", "Это же какое-то извращение – маленькая девочка в роли невесты...", "А другие дети есть вообще в стране, кроме детей Киркорова и Пугачевой??? А ну да, еще у Арбакайте, Рудковской и т.д....", "Никто не взял девочку из провинции для того чтобы эти эмоции остались у нее навсегда может самым ярким воспоминанием..А здесь это просто очередной каприз ребенка или царские замашки папы-попугая (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались разгневанные пользователи Сети.