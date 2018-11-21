Как прошла первая брачная ночь у престарелых молодоженов Алибасова и Шукшиной

Актриса Лидия Шукшина, конечно, не первая женщина в жизни любвеобильного Бари Алибасова. В браке он состоял уже пять раз, у него есть дети, рожденные официально и вне отношений. Да и с Лидией Николаевной близкие контакты у них, как выяснили "Дни.ру", случались и прежде.

"Хоть волосьев я лишен, // А жениться я должон! // Шах персидский тоже лысый, // А имеет сорок жен! Я ж хочу всего одну //Завести себе жену! //Нешто я в интимном смысле // И одну не потяну?.." – говорил Царь в "Сказе про Федота-стрельца" Леонида Филатова. Эта фраза могла вполне бы стать цитатой для первой брачной ночи молодых, которые давно уже не молоды. Мужу идет 72-й год, а его супруге уже все 80!

Шукшиной в эти годы, скорее всего, секс мало интересен, но вот Бари, как говорят знающие люди, и на восьмом десятке остается весьма бодрым. Он даст фору иным молодым. Но ему интереснее понимающая Лидочка, как Алибасов ласково называет теперь уже законную супругу.

Чувства Бари Каримовича к Лидии Николаевне все так же сильны, как и в бытность их любовных отношений в далеком 1994-м. Тогда, видимо, они в постели оказались впервые. И секс-гигант Алибасов потряс актрису, удовлетворил и покорил.

Но плотское сегодня обоих мало волнует. По признанию самого продюсера, такой душевной близости, доверия и искренности, как с Лидией Федосеевой-Шукшиной, у него не было ни с кем ни до, ни после. Вот это важнее всего!

"Мы сегодня постоянно на связи, – рассказал "Дни.ру" Бари. – Я, например, был в сентябре в Сочи, на фестивале, а Лидочка – в холодной Москве, но по три раза в день постоянно созванивались, обменивались новостями, я узнавал, как дела у Маши, у Макара (дочь и внук актрисы. – Прим. ред.). Она – самый близкий мне человек".

Напомним, что у Шукшиной мужей было много – актеры Вячеслав Воронин и Василий Шукшин, кинооператор Михаил Агранович, художник Марек Межеевский... И каждый учил ее искусству любви, учил раскрывать женское начало.