Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной

Новость о том, что продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально оформили отношения, вызвала неоднозначную реакцию. Одни решили, что это пиар, другие же смеются над молодыми, которые уже не молоды. Корреспондент "Дни.Ру" выяснил подробности прошедшей церемонии.

Представитель и пресс-секретарь Бари Алибасова Людмила Николаева официально подтвердила "Дни.Ру" факт бракосочетания. "Да, сегодня утром в Кутузовском загсе столицы они расписались. Оба счастливы" – сообщила Николаева.

Чувства 71-летнего Бари Каримовича к 80-летней Лидии Николаевне все так же сильны, как и в бытность из любовных отношений в далеком 1994-м. По признанию самого продюсера, такой душевной близости, доверия и искренности, как с Лидией Федосеевой-Шукшиной, у него не было ни с кем ни до, ни после.

"Мы сегодня постоянно на связи, – рассказал "Дни.Ру" Бари. – Я, например, был в сентябре в Сочи, на фестивале, а Лидочка – в холодной Москве, но по три раза в день постоянно созвонились, обменялись новостями, я узнавал, как дела у Маши, у Макара (дочь и внук актрисы – Прим. ред.). Она – самый близкий мне человек".

Отношения эксцентричного руководителя группы "На-На" и народной артистки РСФСР многим всегда казались странными. Тем не менее, они были вместе четыре года. А внуки актрисы и вовсе считают Алибасова свои дедом. "Помню, моя дочь Маша пригласила нас с Бари в гости, –говорит артистка. – Мы замечательно поужинали, собрались уходить, как вдруг кто-то из моих маленьких замечательных внучат – я близнецов Фому и Фоку до сих пор путаю – говорит: "Бари, мы хотим тебя считать своим дедушкой, потому что родных дедушек у нас нет (Василий Шукшин умер еще в 1974 году. – Прим. ред.)". Бари рассмеялся: "Называй меня просто Бари". А внук твердит: "Можно все-таки ты будешь дедушкой?" С тех пор так и повелось в семье".