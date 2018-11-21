Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной

Бракосочетание продюсера Бари Алибасова и легендарной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стало неожиданным для фанатов и журналистов. Любопытными подробностями поделился молодожен.

На своей официальной странице в Instagram Бари Алибасов опубликовал несколько фотографий с бракосочетания. На двух снимках счастливые продюсер и актриса запечатлены входящими в зал Кутузовского ЗАГСа, а затем сливающимися в поцелуе. На третьем фото представлены неизвестные широкой публике люди.

Оказывается, свадьба была двойная – в тот же день женился помощник Алибасова, о чем рассказал сам продюсер. "20 ноября в Кутузовском ЗАГСе города Москвы официальный брак заключили Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Моцарь (помощник Бари Алибасова) и Виктория Семенюта", – сообщается в подписи к фотографиям.

Алибасов отметил, что бракосочетание собрало множество гостей. "На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник – свадьба бабушки и его День Рождения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поведал продюсер.

После торжественной части мероприятия наступила часть неформальная. "Супруги и гости отправились в ресторан, где шумно и весело отметили празднества, бурно танцевали и делились праздничным настроением!" – завершил свой пост Алибасов.

Многочисленные подписчики поздравили молодоженов. "Бари Каримович поздравляю Вас от чистого сердца, будьте счастливы, любимы и крепкого Вам с Лидеей здоровья) Мы любим Вас))))", "Счастья Вам!!! Совет да Любовь!!! Рада за вас от всей души, Поздравляем, Бари Каримович!!!", "Здорово, я Вас обожаю!!! Счастья Вам на долгие годы!!!!", "Судьба слила вас воедино, Союз скрепляют два кольца. Пусть счастье на дороге длинной Вам греет души и сердца! С днем свадьбы мы вас поздравляем. Пускай любовь вас бережет. Сегодня дружно пожелаем Идти лишь вместе и вперед", – рассыпались в комплиментах фанаты.