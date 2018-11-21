Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Среда 21 ноября
Лента новостей
17:24
Двое омичей обокрали друзей на 125 тысяч рублей
16:59
При пожаре в Нижегородской области погибли три человека
16:49
В Москве открылся новый дилерский центр Audi
16:38
Ростовчанин пырнул полицейского ножом
16:16
Рак кишечника победили аспирином
16:10
Пир во время чумы: обманутая Украина отмечает победу Майдана
16:05
Алтаец с особой жестокостью дважды изнасиловал женщину
15:50
Какие вопросы нельзя задавать женщине
15:46
Оголившаяся Захарова блеснула на красной дорожке
15:05
Госдума возьмет на контроль исполнение бюджета
14:59
Подставивший любовницу Соловьева Малахов нелепо опозорился
14:57
Меркантильной Боне поставили неутешительный диагноз
14:33
В Уфе автолюбительница насмерть сбила пенсионерку
14:22
Галактике предрекли мощный взрыв
14:09
Додон в Госдуме рассказал о вековой дружбе России и Молдавии
14:08
Сын раскрыл главную тайну смерти Табакова
14:03
"Реинкарнация Плисецкой": великая балерина перед смертью благословила Волочкову
13:51
В Вологодской области ребенок провалился под лед
13:39
Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
13:29
Алибасов показал свадебные фото с Федосеевой-Шукшиной
13:25
Как стать атлетом
13:24
Володин призвал молдавских политиков к диалогу с Россией
13:19
Под Москвой обнаружили клад в черепе мамонта
13:18
84-летний Басилашивили усох от тяжелой болезни
12:57
Набиуллина доложила депутатам о работе Центробанка
12:46
"Злобный карлик!": Шнуров посмеялся над Нагиевым
12:44
"Гип-гип-ура!": вдовствующая Поргина организует очередную гулянку
12:43
Особняк известного актера уничтожила мстительная кошка
12:31
Революционную вакцину против ВИЧ решили испытать на москвичах
12:28
Жители Кургана ограбили магазин ради сытного обеда
12:26
Пражская тусовка Ходорковского: почем котлеты для русофобов?
12:15
"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Настоящего Деда Мороза
12:01
В Петербурге пьяный мужчина насмерть замерз на детской площадке
11:53
"Такой маленький": звезда "Дома-2" разочарована сексом с актером из "Игры престолов"
11:53
Россияне поплатились за интим в метро
11:48
Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
11:41
Старые iPhone оказались под угрозой взлома
11:33
Пилот самолета назвал виновных в гибели мужчины в Шереметьево
11:12
На Москву надвигается снежный апокалипсис
11:05
Бородина вскипела от слов участницы "Дома-2" о своих детях
11:04
Асмус рассказала о пикантной встрече с известным актером
10:51
Россиян научили выбирать красную икру
10:42
5 признаков несерьезных отношений
10:26
"Я умираю": изможденная Седокова без макияжа решилась на признание
10:23
Жена ушла от Осина к его лучшему другу
10:16
В Шереметьево самолет раздавил пассажира
10:16
Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
09:52
Рассекречено строительство роскошного особняка Абрамовича
09:47
Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки
09:38
Сборная России по футболу с треском провалилась в решающем матче
09:07
Порошенко вонзил нож в спину Трампу
09:00
Лимузин Путина с открытым багажником вызвал переполох
08:43
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
08:23
Видно из космоса: объявлено о проседании опор Крымского моста
08:20
Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
07:41
В жабо и концертном костюме: фото мертвого Осина
22:06
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
21:59
Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
21:47
В Уфе чудом спасли водителя перевернувшейся иномарки
21:46
Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
21:45
Шубская показала шикарную фигуру в мини-бикини
21:27
Карусель в центре города оказалась тайным храмом
21:25
Убитого на скотном дворе пастуха закопали в навозной яме
21:13
Раскрыта диета долгожителей
21:13
Как Караченцов называл Поргину в постели
20:44
Истерящая Рапунцель из "Дома-2" довела маленькую дочь до трясучки
20:37
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
20:36
Уснувший водитель протаранил автобус
20:32
Лидия Федосеева-Шукшина стала женой Бари Алибасова
20:31
Ковальчук вцепилась в Чумакова после новости об изменах
20:27
Турчак потребовал оградить детей от избивающих их учителей
20:16
Найдена старейшая жительница Урала
20:06
Знаменитая российская теннисистка впервые стала мамой
19:51
Лена Беркова о новой жизни без купюр
19:40
Скандал Серова и Друзьяк получил неожиданное продолжение
19:32
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
19:32
"Хромая утка" Меркель поплакалась бедолаге Мэй
19:30
В Тюмени иностранец едва не умер у больницы
19:08
Разин разрыдался у гроба Осина
19:00
Под Омском в ДТП с фурой погибли двое
18:48
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
18:44
Молодая женщина загуляла и на сутки бросила маленьких детей одних в квартире
18:24
Кавалер с сайта знакомств усыпил и ограбил ростовчанку
18:13
Участника банды Басаева схватили в Москве
18:02
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
17:53
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
17:47
Россиянка пыталась убить младенца
17:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 ноября 2018 года
17:13
Кормящая грудью Костенко ушла из-за нервного срыва
17:09
Алкаши и наркоманы всех мастей бросились к гробу Осина
16:44
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
16:42
В уфимском отделе ГИБДД умер пенсионер
16:36
Народ ахнул: могилы Галкина и Корнелюка обнаружились во время похорон Осина
16:33
Фестиваль S0BER FEST показал многообразие сортов безалкогольного пива в России
16:33
Меланья Трамп спускает миллионы на вечеринку
16:27
Помявшая грудь подруги звезда "Дома-2" лишилась сна
16:20
Перебегавшую дорогу россиянку покалечил грузовик
16:17
Лолиту увезли в больницу прямо с концерта
16:02
Пластинки Осина закопали вместе с ним в могилу
15:59
Дарья Мельникова выставила огромный живот на публике
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Позорище": Малахов утянул на дно Борисова и Шепелева
От спустившей 30 миллионов Бузовой отвернулись Киркоров и Пугачева
Мазур собирают в тюрьму за копание в грязном белье Цымбалюк-Романовской
Цымбалюк-Романовской вынесли суровый приговор
Цымбалюк-Романовская счастлива разделить незавидную участь с Шаляпиным
Подробности свадьбы престарелых Алибасова и Шукшиной
Шоу-бизнес

Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды

Алена Шишкова. Фото: www.globallookpress.com
Отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало предметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена Шишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.
прочитано 2234 раза

На фотографиях, которые 26-летняя модель выставляет в своем Instagram, она так же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметили перемены во внешности экс-возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах "чрезмерной округлости" ее лица.

ПО ТЕМЕ

Подросшая дочь скинула Тимати с трона

Любовница Тимати впервые высказалась о беременности

 Алена Шишкова

Алена Шишкова Светская львица

Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или стала жертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят о лишнем весе, третьи подозревают, что Алена ждет ребенка. Но, скорее всего, ничего особенного с ней не произошло, считает пластический хирург Александр Вдовин.

Хотя, вполне вероятно, что Шишкова прибегала к некоторым радикальным методам изменения внешности, отметил хирург. "Она, возможно, делала пластические операции. Речь идет о блефаропластике верхнего века и удалении комков Биша. Но это было явно не месяц назад. Далее она увеличила область скуловой зоны препаратами на основе гиалуроновой кислоты", - отметил Вдовин.

Что же касается некоторой отечности, то ее причиной могут быть разные факторы. "Первая и, пожалуй, самая банальная причина – это беременность. Тогда, безусловно, в организме женщин происходит ряд гормональных изменений", – сказал хирург изданию StarHit.

Возможно также, что Алена решила изменить форму скул. Отечность могла появиться после введения некоторых препаратов, необходимых для этой процедуры. Но скорее всего, считает эксперт, речь идет просто о неудачном ракурсе съемки. К тому же, по словам Вдовина, все мы можем не очень хорошо выглядеть – особенно после бурных выходных.

Автор: Андрей Евлампиев21 ноября 2018, 13:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь трехлетней дочки Тимати

567

комментарии

Политика

Вставший на колени Порошенко сделал странное заявление
Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами
Вскрылось темное прошлое бегавшего по крышам Саакашвили
Путин и Эрдоган утерли нос теряющему власть Порошенко

Шоу-бизнес

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 ноября 2018 года
Топурия впервые высказалась после скандальной измены Гуфа
Беременная Рапунцель оголила зад на людях
Галкина умоляют вернуться к оставленной Пугачевой

Проишествия

Девушка зажала грабителя между ног и заставила визжать от боли
Яркая жизнь разбившихся в Доминикане россиян-молодоженов
Пытавшаяся похудеть россиянка умерла из-за слабительных
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео

Lifestyle

Карусель в центре города оказалась тайным храмом
Когда выйдет новый сезон сериала "Полицейский с Рублевки"
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Concord Orchestra покоряет Россию
Политика

Порошенко вонзил нож в спину Трампу

Украина выступила с громким заявлением в ООН
Шоу-бизнес

В жабо и концертном костюме: фото мертвого Осина

Артиста нарядили и напудрили

Шоу-бизнес

Собчак миловалась при всех с известным режиссером

Говорят, в семейной жизни телеведущей не все гладко
Шоу-бизнес

"Шваль, пошли отсюда вон!": Кудрявцева опешила от истерики Максаковой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 19 по 25 ноября
Умирать не собирается: определена судьба Януковича после страшной травмы
Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый

Фоторепортажи

Обнажившая грудь Собчак стала сенсацией на кинопремьере
Разин разрыдался у гроба Осина
Печальная Зудина растворилась на фоне эффектной Демидовой
Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

Спорт

Шикарная Загитова побила раздетую Туктамышеву
Туктамышева: Секс лучше фигурного катания
Алана Мамаева "продает" фамилию мужа
Бутырская высказалась о лишних килограммах Загитовой

Регионы

Россияне поплатились за интим в метро
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru