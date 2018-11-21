Беременна? – Распухшая любовница Тимати вызвала пересуды

Отекшее лицо бывшей невесты рэпера Тимати стало предметом пересудов в соцсетях. Некоторые пользователи решили, что Алена Шишкова беременна, другие говорят о неудачной пластике.

На фотографиях, которые 26-летняя модель выставляет в своем Instagram, она так же хороша, как и раньше. Но на видео поклонники заметили перемены во внешности экс-возлюбленной Тимати. Они спорят о причинах "чрезмерной округлости" ее лица.

Некоторые сочли, что модель увлеклась филлерами или стала жертвой недобросовестного косметолога. Другие говорят о лишнем весе, третьи подозревают, что Алена ждет ребенка. Но, скорее всего, ничего особенного с ней не произошло, считает пластический хирург Александр Вдовин.

Хотя, вполне вероятно, что Шишкова прибегала к некоторым радикальным методам изменения внешности, отметил хирург. "Она, возможно, делала пластические операции. Речь идет о блефаропластике верхнего века и удалении комков Биша. Но это было явно не месяц назад. Далее она увеличила область скуловой зоны препаратами на основе гиалуроновой кислоты", - отметил Вдовин.

Что же касается некоторой отечности, то ее причиной могут быть разные факторы. "Первая и, пожалуй, самая банальная причина – это беременность. Тогда, безусловно, в организме женщин происходит ряд гормональных изменений", – сказал хирург изданию StarHit.

Возможно также, что Алена решила изменить форму скул. Отечность могла появиться после введения некоторых препаратов, необходимых для этой процедуры. Но скорее всего, считает эксперт, речь идет просто о неудачном ракурсе съемки. К тому же, по словам Вдовина, все мы можем не очень хорошо выглядеть – особенно после бурных выходных.