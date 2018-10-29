Желчная Анита Цой показала свои изумруды

"Изумруды и самоцветы" – так назвала Анита Цой камни, извлеченные хирургом из ее желчного пузыря. Добычу врача певица показала тележурналистам.

В московскую больницу Аниту Цой привезли на прошлой неделе из Краснодарского края. Певице пришлось прервать гастроли из-за сильной боли. Артистка перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Свои "драгоценности" артистка продемонстрировала в эфире телеканала НТВ.

Вскоре 47-летняя певица вышла на связь с поклонниками и сообщила, что чувствует себя лучше. В соцсети она опубликовала фото из своей палаты. В кадре певица сидит на койке и держит в руках гитару. По словам знаменитости, у нее наконец-то появилось время на сон и музыку.

"Скажу честно, петь тяжеловато. Швы болят. Но пение — отличная гимнастика для заживления. Короче, мы с моей подругой-гитарой проходим больничные испытания вместе. Есть одно "но", голос с каждой репой становится все громче, а значит выписка совсем скоро. А я не хочу выписываться!", – призналась Цой.

Анита также поблагодарила своих поклонников, которые передали ей не только цветы и подарки, но и упаковку с детским питанием. Теперь певице придется придерживаться строгой диеты до конца реабилитационного периода.

Тем временем в пресс-службе певицы сообщили, что Аниту уже выписали. 17 ноября она продолжит тур по российским городам, который пришлось прервать из-за операции. А уже на этой неделе артистку ждут съемки на телевидении, передает РИА Новости.