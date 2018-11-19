Сколько заработает Ольга Бузова за новогодние праздники
Самым прибыльным временем для знаменитостей являются зимние каникулы. Организаторы праздников рассказали, кто зарабатывает на корпоративах больше всех. Самой высокооплачиваемой знаменитостью назван певец Григорий Лепс. Он готов выйти на сцену за девять миллионов рублей.
За ним следует музыкант Сергей Шнуров, выступление которого обойдется в 7,5 миллиона рублей. Гонорар, предположительно, будет разделен между участниками группировки "Ленинград".
Запросы ведущей реалити-шоу "Дом-2" поменьше: Ольга Бузова готова спеть за два миллиона рублей. Провести праздник она согласится, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона, передает EG.ru.
Ранее Бузова рассказала, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не встретит достойного мужчину. "Не хочу упустить время, чтобы ребенок появился в 40 или в 50 лет, хотя и так сейчас можно. Хочу быть молодой мамой – и на свадьбе своей дочери погулять, и бабушкой стать. Короче, до 35 живу, а потом решу вопрос", – поделилась Ольга.
Звезда также заявила, что чувствует себя комфортно без мужчины. Она не готова расставаться со свободой только потому, что этого требуют родители и общество. Телеведущая отметила, что большое количество разводов происходят в России, потому что люди торопятся выполнить "некую программу".
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