"У меня – девочка": Бузова выступила с заявлением

Накануне своего большого сольного концерта Ольга Бузова дала откровенное интервью. Поющая ведущая высказалась о личной жизни и прокомментировала скандалы о домогательствах.

В недавнем интервью Ольга Бузова заявила, что, если до 35 лет не встретит достойного мужчину, возьмет ребенка из приюта. Поющая ведущая отметила, что говорила на полном серьезе. "Безусловно, есть много разных вариантов, как можно завести ребенка без мужчины. Но тут… Не знаю, что со мной произошло на последних гастролях. Как заклинило! Я так отчетливо представила, что у меня – девочка, мы одинаково одеты, я плету ей косички, а она говорит: "Мамочка моя", – цитирует Ольгу Бузову сайт "Комсомольская правда".

Телеведущая призналась, что всегда мечтала о полноценной семье. "Не хочу упустить время, чтобы ребенок появился в 40 или в 50 лет, хотя и так сейчас можно. Хочу быть молодой мамой – и на свадьбе своей дочери погулять, и бабушкой стать. Короче, до 35 живу, а потом решаю вопрос", – сообщила певица.

Ольга заявила, что ей "без мужика хорошо". По ее мнению, так проще жить, ведь она все может сделать сама. Бузова отметила, что она против стереотипов. Она считает, что нужно жить так, как подсказывает сердце, а не так, как говорят родители и общество. "Почему у нас такое количество разводов в стране? Потому что все происходит быстро и часто именно для того, чтобы выполнить некую программу", – высказала мнение Ольга.

При этом в отношении себя она не строит долгосрочных планов. "Мое желание ребенка возникло в сердце. А как в жизни произойдет – кто знает. Может, я сейчас выйду из вашей радиостудии и в кого-то влюблюсь. Я могу рассказывать, что занимаюсь любимым делом, готовлюсь к невероятному шоу. А может, через десять лет я буду варить борщи и видеть в этом смысл своей жизни!" – предположила поющая ведущая.

Ольга прокомментировала скандалы с домогательствами, которые то и дело вспыхивают в СМИ. Она призналась, что никогда не попадала в такие щекотливые ситуации. "Может, я какая-то не такая, но меня ни разу никто не потрогал за попу, и за годы моей карьеры я не получала непристойных предложений", – сообщила Ольга Бузова.