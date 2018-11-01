Из мертвого Кобзона делают бренд
По словам Дороховой, это было сделано для того, "чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав, без разрешения". В качестве примера она назвала концертные афиши, которые могут упоминать имя артиста в коммерческих целях.
Генеральный директор фонда отметила, что пока не сталкивалась с ситуациями, когда имя Кобзона и его супруги использовали без разрешения. Фонд также пока не собирается выпускать товары под новыми брендами.
Ранее 8 октября президент России Владимир Путин одобрил инициативу депутатов Государственной думы присвоить имена Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона двум новым арктическим ледоколам. Судна сейчас строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге и будут спущены на воду в 2020-2022 годах.
1 октября представители российской авиакомпании "Аэрофлот" сообщили, что один из новых самолетов получит имя выдающегося певца. Новый лайнер Boeing 737-800 с именем Кобзона будет введен в эксплуатацию уже в декабре этого года. Он будет обслуживать внутрироссийские и международные линии компании.
Народный артист СССР, политический деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после тяжелой болезни. Он был похоронен на Востряковском кладбище.
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