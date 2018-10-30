Высоцкую сняли в центре стихийного бедствия

Актриса Юлия Высоцкая побывала в Венеции в рамках гастролей. Недавно там объявили кризисное положение: из-за сильных дождей и ветра часть города ушла под воду.

Несколько дней назад Юлия Высоцкая приехала в итальянский город в рамках гастрольного тура со спектаклем "Вишневый сад", который поставил ее супруг – режиссер Андрей Кончаловский. Актриса призналась, что погода ничуть не огорчает, и она с нетерпением ждет премьеры. "В Венеции дождь, ветер, вода поднялась, а настроение прекрасное... Скоро начинаем", – написала звезда. По городу она ходит с зонтиком и высоких сапогах.

Композитор Эдуард Артемьев недавно рассказал, что в отношениях Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского наступил непростой период. Режиссер стал отдаляться от жены – возможно, из-за нового увлечения. Артемьев рассказал, что женщины всегда были слабостью Кончаловского. "Он такой с юности. С тех пор, как мы вместе учились в консерватории, где подружились", – поделился он.

Напомним, что Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского в 1998 году. У пары двое детей – сын Петр и дочь Мария. В 2013 году семья попала в автомобильную аварию, в результате которой больше всего пострадала Мария – девочка впала в кому. Супруги не комментируют состояние дочери и избегают общения с прессой.