Падкий на женщин Кончаловский потерял интерес к Высоцкой

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая переживают кризис в отношениях. Несмотря на общее горе – болезнь дочери Марии, супруги все больше отдаляются друг от друга.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский – образцовая семейная пара. Созданию крепкой ячейки общества не помешала даже разница в возрасте - режиссер старше избранницы на 36 лет.

На людях супруги демонстрируют нежность, но что-то в их отношениях изменилось. Кончаловский стал отдаляться от жены, рассказал их друг, композитор Эдуард Артемьев. Он напомнил: женщины всегда были слабостью режиссера, который женат уже в пятый раз.

"Он такой с юности. С тех пор, как мы вместе учились в консерватории, где подружились. Потом много работали вместе. И не только в России. Например, в Италии, где он в последнее время живет с женой Юлией, картину "Грех" не так давно сделали", – цитирует Артемьева StarHit.

У Кончаловского и Высоцкой двое детей – дочь Мария и сын Петр. Пять лет назад произошла трагедия: во Франции режиссер попал в ДТП. Травмы получили все находившиеся в машине, но больше всего пострадала девочка – она впала в кому.

Супруги о состоянии дочери не распространяются. Со слов Эдуарда, они молятся, чтобы Мария начала ходить. И все же, по наблюдениям композитора, несмотря на общее горе, которое должно было сплотить супругов, они стали отдаляться друг от друга.

"Андрон вроде бы несколько от нее отдалился в последнее время. Или она от него... Я могу Андрона только словом поддержать, я же не врач. Он очень корил себя за аварию, и до сих пор легче ему, думаю, не стало", – отметил Артемьев.

В какой клинике лечится дочь Кончаловского и Высоцкой, супруги не говорят даже другу. Скорее всего, за рубежом: по словам композитора, в Россию они приезжают лишь на короткое время.