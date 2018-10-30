Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться

С недавних пор Елену Малышеву не узнать. Популярная телеведущая похудела на десять килограммов, сменила стиль и буквально преобразилась.

Елена Малышева подобрала для себя новый образ, который взял свое начало в 20-х годах прошлого века. Особенно пришлась по вкусу телеведущей юбка-брюки. Малышева рассказала, что отправилась в ЦУМ, однако дело не заладилось.

Все началось с того, что она накупила "много всякой всячины" и поняла, что не сможет справиться без специалиста. Тогда ведущая пригласила нескольких дизайнеров, но сработаться сними не смогла. Малышева объяснила: "Меня просто убивало требование бездумно довериться всем. Для меня это непросто. Я сложившийся человек, нравится это кому-то или нет. Мой образ, прическа, очки – это я, женщина-мать, врач-терапевт".

В итоге ее проконсультировала фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. От общения с ней ведущая передачи "Жить здорово!" осталась под приятным впечатлением: "Алла просидела со мной несколько часов. Это была школа жизни. Она учила менять, сочетать кофты с брюками, брюки с юбками. И оказалось, что из трех кофт и трех брюк можно сделать 15 комплектов, совершенно не похожих один на другой! Когда я выходила к Алле в своих комплектах, она могла сказать: "Сейчас же это сними и больше не надевай!"

Елена сообщила, что намерена продолжить свое преображение. "Когда-то в моей программе Александр Васильев советовал мне пригладить волосы и надеть очки с роговой оправой. Пока не знаю... Но главная цель сегодня – не поправиться! Тогда все перемены будут к лучшему!" – цитируют Малышеву "7Дней".