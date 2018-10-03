"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Маленькую дочь Тимати и модели Алены Шишковой воспитывает бабушка Симона Юнусова. Каждый день четырехлетней Алисы расписан буквально по минутам, однако это вовсе не означает, что малышка с утра до ночи занимается. Много времени уделяется эмоционально и психофизическому развитию девочки. Алиса общается с животными, получает впечатления от развлечений, которые подчас носят экстремальный характер.
Например, недавно девочка в одиночестве прокатилась на тарзанке, протянутой от одного здания к другому, попрыгала на батуте, причем в целях безопасности ее удерживали специальные пружинящие тросы, а еще вместе с папой прокатилась на серфе (сидя у него на плечах).
Примечательно, что все эти видео, которые она опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Симона подписала одинаково: "В моей смерти прошу винить Тимати Ю."
Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к публикациям. Одни порадовались за Алису, поразившись ее смелости и самостоятельности, другие пожалели девочку. "Какая она смелая", "девочка эта повидала за свои годики столько, сколько мы не повидаем за всю жизнь. Это самое отрывное детство, о котором мечтает каждый ребенок", "Боже мой, какая бесстрашная девочка))) Папа молодец, приучает ребенка, вырастет ни чего бояться не будет )))", "Ребенок, бедный орет. Действительно ,пока что-то не случится. Такое ощущение, что все отрабатывается на ребенка", "Отличная закалка характера!) "Все правильно сделал (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выразили свое мнение поклонники.
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