Беременную любовницу Тимати обнаружили в подмосковной клинике

В Сети вновь появились слухи об интересном положении модели Анастасии Решетовой. Поговаривают, что возлюбленную рэпера Тимати видели в перинатальном центре.

Об этом написал приятель Решетовой. "Если напишу, что видел тебя в "Лапино", ты удалишь комментарий?" – поинтересовался он под постом Анастасии. Молодой человек вызвал пристальный интерес к своей персоне у фолловеров модели.

Решетова ответила другу, мол, на консультации у врача в подмосковном центре не была. "А зачем писать то, чего не было? Перепутал, может, с кем-то..." – отозвалась знаменитость. Примечательно, что девушка не опровергла сплетни о своей беременности.

Отметим, что, судя по соцсетям модели, ее отношения с рэпером перешли на новый уровень. Ранее они не публиковали совместные снимки в Сети. Однако после того, как в августе появились разговоры о скором материнстве Анастасии, они поделились кадрами свежей фотосессии, на которой запечатлены вместе. Также звезды намекнули в комментариях, что в их жизни вскоре произойдут большие перемены.

Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоро состоится свадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно, пытаясь разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она, ни ее знаменитый возлюбленный не отвечают, а слухи о помолвке не комментируют. Примечательно, что рэпер и модель встречаются уже более трех лет.