Галкин одним местом заткнул старые дырки Пугачевой

Не успела общественность прийти в себя от вида старых дырок Аллы Пугачевой (речь идет о модных джинсах), как напомнил о себе ее молодой муж Максим Галкин. Юморист обнародовал такую пикантную фотографию, что у фанатов дух захватило.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин выложил кадр, сделанный во время съемки очередного выпуска развлекательного шоу "Лучше всех!" На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме. Завершили образ шапочка и солнцезащитные очки. "Биатлонист задержал дыхание", – коротко подписал кадр Галкин.

А вот поклонники оказались куда разговорчивее: "Красавчик...", "На балеруна похожи больше...", "Какой сексуальный биатлонист!!", "Ракушку Алла подложила?", "Да, какой там биатлонист! ИНОПЛАНЕТЯНИН ! Вот!", "Постройнел, похорошел", "Когда самку увидел", "Максим хотел показать, что животика нет, наверное...", "Эх повезло алле борисовне!!! Тако богатство", "Ну да пиписька конечно класс,повезло старушке с таким принцом", "Вах, вах, вах... какой мужчина!!!!!", "Походу, все смотрели не на костюм, а на одно место у Галкина (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пошутили пользователи Сети.

Многие высказали убеждение, что этим снимком Галкин "заткнул старые дырки" Пугачевой. Ранее в Сети Примадонна вызвала ажиотаж фотографией, на которой запечатлена в легкой белой блузке, обнажающей плечи, и дырявых джинсах, специально состаренных.

Отметим, что сейчас такие джинсы пользуются бешеным успехом – их носят люди всех возрастов. А фанаты Аллы Пугачевой особенно рады, что та сняла надоевшие бесформенные балахоны и стала одеваться модно.