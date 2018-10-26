Безутешная Елизавета II вне себя из-за смерти 12-летнего фаворита

Стало известно, что умер последний пес породы корги британской королевы по кличке Виспер. Елизавета II очень любила домашнего питомца.

Четвероногий друг скончался в возрасте 12 лет. У королевы пес прожил всего два года.

Елизавета II стала заботиться о нем, когда ушел из жизни первый хозяин собаки — отставной егерь Сандрингемского дворца Билл Фенвик, передает Daily Mail. По словам представителя монаршей семьи, Елизавета II сильно расстроена из-за смерти Виспера.

Дело в том, что королева очень любит своих домашних питомцев. А Виспер стал для нее фаворитом после смерти его предшественника по кличке Уиллоу.

Возможно, Елизавета II найдет утешение в других питомцах – Кэнди и Вулкане. Эти псы принадлежат к породе дорги. Прежнего 15-летнего любимца королевы Великобритании пришлось усыпить, поскольку он сильно страдал от онкологии.

Отметим, Елизавета II стала держать собак с 18 лет. Именно тогда ей подарили первого щенка. За всю жизнь до настоящего момента у британской королевы было более 30 собак.

Ранее бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрэди рассказал о блюдах, которые запрещено готовить в Букингемском дворце. Кроме того, он поведал о личных кулинарных пристрастиях Елизаветы II. Так, одним из любимых блюд Елизаветы II являются стейки прожарки well-done.

