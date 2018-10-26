Родные делят шикарное наследство Караченцова

Николай Петрович был довольно состоятельным человеком. Но все, что имел, он заработал честно – своим талантом. В понедельник, после похорон, его вдова и сын начнут заниматься вопросами наследства.



В 2003 году актер купил квартиру площадью 256 квадратных метров в Шведском тупике. Как писали тогда, элитное жилье обошлось ему почти в миллион долларов. Сегодня же, как рассказал риелтор, цена такой недвижимости может достигать 300 миллионов рублей. Четыре комнаты, кухня да пара санузлов – их оформлением занималась жена актера Людмила Поргина. Лепнина, старинные бронзовые дверные ручки, антикварная мебель эпохи модерн, картины и иконы – в квартире у актера очень уютно.

Был у него и загородный дом в подмосковной Валентиновке (в том же поселке долгое время жил певец Валерий Леонтьев), рядом с национальным парком "Лосиный Остров". После аварии и долгой реабилитации семья решила переехать сюда на постоянное место жительства.

Вначале они приобрели здесь десять соток, потом прикупили еще земли, пока не получилось полгектара собственности. По всему периметру – скамейки, установлены беседка и качели. Неподалеку разбит естественный сад с кустами роз, липами и рябинами, есть небольшой бассейн. Рядом – тренажеры, на которых Николай Петрович разрабатывал ноги и руки. В 2014 году сюда приезжала программа "Идеальный ремонт" – обновили и перекрасили фасад, полностью переоборудовали балкон на втором этаже в зимний сад, выполнив его в стиле легендарного спектакля "Ленкома" "Юнона и Авось".

Как говорят риелторы, цена такого дома сегодня – не менее 400 миллионов рублей. Причем громкое имя его обладателя добавляет к стоимости около 100 миллионов.

Владел актер и несколькими автомобилями. К сожалению, они дважды становились причиной аварий, которые и подорвали здоровье любимого миллионами зрителей артиста...

Наследники Николая Петровича – сын Андрей и вдова Людмила Поргина. По закону они имеют право на равные доли. Но поскольку семья очень дружная, то никаких скандалов с дележкой имущества ждать не приходится – все решат миром.